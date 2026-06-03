Santiago en la vida de Raúl

Santiago de Cuba, cuna de la Revolución, fue también el escenario donde se formó la trayectoria de Raúl Castro Ruz. En estas montañas y calles orientales desarrolló su vocación militar, su liderazgo y su papel decisivo en la lucha revolucionaria.
Desde el Segundo Frente Oriental Frank País, impulsó acciones militares y también iniciativas sociales que marcaron a la región: educación, atención médica y apoyo comunitario. Más tarde, su nombre estaría ligado a programas de bienestar, como los implantes cocleares y proyectos educativos para niños.
Raúl Castro mantiene un vínculo especial con esta ciudad que lo vio crecer y que continúa recordando su legado histórico.
Nuestra corresponsal Daylyn Herrera Bayard nos amplia en el siguiente trabajo especial.
Foto tomada de Cubadebate.