Santiago en la vida de Raúl

tomada de Cubadebate. 

Santiago de Cuba, cuna de la Revolución, fue también el escenario donde se formó la trayectoria de Raúl Castro Ruz. En estas montañas y calles orientales desarrolló su vocación militar, su liderazgo y su papel decisivo en la lucha revolucionaria.

Desde el Segundo Frente Oriental Frank País, impulsó acciones militares y también iniciativas sociales que marcaron a la región: educación, atención médica y apoyo comunitario. Más tarde, su nombre estaría ligado a programas de bienestar, como los implantes cocleares y proyectos educativos para niños.

Raúl Castro mantiene un vínculo especial con esta ciudad que lo vio crecer y que continúa recordando su legado histórico.

Nuestra corresponsal Daylyn Herrera Bayard nos amplia en el siguiente trabajo especial.

Foto tomada de Cubadebate.

Tomada del perfil en Facebook del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana.

Inauguran Unidad de Tratamiento Ambulatorio del Instituto de Oncología y Radiobiología

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