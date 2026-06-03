Inauguran Unidad de Tratamiento Ambulatorio del Instituto de Oncología y Radiobiología

Tomada del perfil en Facebook del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana.

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inauguró este miércoles la Unidad de Tratamiento Ambulatorio del Instituto de Oncología y Radiobiología, en La Habana.

 

Le acompañaron el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, el titular de Salud Pública, Dr. José Ángel Portal Miranda, y las máximas autoridades partidistas y gubernamentales de la capital.

Foto tomada del perfil en Facebook del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana.

Tomada de la publicación del Partido Comunista de Cuba.

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