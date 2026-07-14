Salida de Felton 1 provoca nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional

La estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufrió una nueva afectación en la mañana de este martes, cuando la salida imprevista de la Unidad Felton 1 provocó una brusca oscilación en los parámetros energéticos del país. El evento, caracterizado por un cambio súbito en la frecuencia del sistema, desencadenó la desconexión automática de la red eléctrica, dejando a la nación sin el servicio energético en su totalidad.

De acuerdo con información oficial publicada en la red social X por la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), el incidente ocurrió a las 11:05 horas y constituye la tercera interrupción total del SEN en apenas ocho días, una situación que evidencia la extrema vulnerabilidad del sistema ante contingencias técnicas.

Ante esta coyuntura, la UNE informó que se activaron de inmediato los protocolos de recuperación, con el objetivo de restablecer la estabilidad del servicio y priorizar el envío de energía a las termoeléctricas del occidente del país, región que concentra un alto consumo poblacional e industrial.

Mientras se ejecutan las acciones de restauración, varias provincias han avanzado en la creación de microsistemas aislados para garantizar la operación de servicios esenciales.

Hasta el momento, Guantánamo, Camagüey y Cienfuegos han confirmado la puesta en marcha de estos esquemas, que aseguran el suministro a hospitales, centros de abastecimiento de agua y otros nodos vitales. El resto de las provincias, siguiendo lo establecido en los planes de contingencia, también han implementado las medidas aprobadas para minimizar el impacto sobre la población y los sectores estratégicos.