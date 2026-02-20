Restablecen servicio eléctrico en zonas de La Habana, Artemisa y Mayabeque afectadas por avería matutina

Un accidente por contacto eléctrico ocurrido a las 11:27 de esta mañana en la Subestación Habana de 220 kV dejó como saldo a un trabajador de la brigada damnificado, quien fue remitido de inmediato a un servicio de urgencia.

El siniestro provocó una avería que afectó el servicio en los municipios capitalinos de Boyeros, Playa, Marianao, Plaza, Cerro y Centro Habana, así como en algunas localidades de las provincias de Artemisa y Mayabeque.

A través de redes sociales, la Unión Eléctrica (UNE) explicó que todos los circuitos afectados se encuentran restablecidos y el proceso de recuperación total avanza.

El trabajador accidentado fue identificado como Joaquín Vázquez Vázquez, un electricista de 54 años con una amplia trayectoria de 25 años en el sector.

Vázquez se encuentra consciente e ingresado con quemaduras, aunque por el momento se desconoce el pronóstico de las mismas, indicó también la Empresa Eléctrica de La Habana, citando a fuentes hospitalarias.