Red en Defensa de la Humanidad alza su voz contra el fascismo

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad dio a conocer este martes la declaración “¡POR LA PAZ! ¡POR LA VIDA! ¡CONTRA EL FASCISMO!”, texto redactado por los participantes en el I Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro» y en la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana.

El manifiesto fue expuesto por el intelectual y presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, a través de su perfil en Facebook, evoca, además, al gran poeta Federico García Lorca, a 90 años de su asesinato.