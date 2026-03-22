Recuperación del SEN, últimas noticias

La salida imprevista de la unidad generadora No. 6 de la central termoeléctrica Diez de Octubre, ubicada en Nuevitas, Camagüey, provocó la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 6:32 p.m. de este sábado. Ante la contingencia, se ejecutan los protocolos establecidos para el restablecimiento del servicio.

Así lo informó el Ing. Lázaro Guerra Hernández, director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, en la revista Buenos días. Según detalló, en estos momentos se mantienen dos microsistemas con mayor solidez: uno en la región occidental, abastecido por Energás Boca de Jaruco, y otro en el centro, que opera con Energás Varadero, la unidad Céspedes 3 y la hidroeléctrica de Hanabanilla.

Como parte del proceso de recuperación, se encuentra en arranque la unidad 1 de Santa Cruz del Norte, y en los próximos minutos se procederá con el arranque del bloque 4 de la CTE Céspedes. De igual forma, se prevé energizar la central Antonio Guiteras para iniciar su puesta en marcha.

En el resto del país, desde Pinar del Río y Artemisa hasta Sancti Spíritus y Guantánamo, solo operan pequeñas islas de generación que garantizan electricidad a servicios básicos como hospitales y sistemas de abasto de agua.

Durante la mañana de este domingo se prevé fortalecer los microsistemas del occidente y el centro hasta lograr su unificación. Posteriormente, se ejecutarán las acciones necesarias para incorporar la región oriental al SEN.

Actualidad: Recuperación del Sistema Eléctrico Nacional

  • Sin comentarios
La salida imprevista de la unidad generadora No. 6, de la central termoeléctrica Diez de Octubre, de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, provocó la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional a las 6:32 p.m. de este sábado, y actualmente se ejecutan los protocolos para su restablecimiento.
Bernardo Espinosa
Leer más

Implementan estrategias ante crisis de agua en La Habana

  • Sin comentarios
La crisis hídrica en La Habana está vinculada a las limitaciones energéticas derivadas de las sanciones externas.
Bernardo Espinosa
Leer más

Intercambio Esteban Lazo con integrantes del convoy solidario

  • Sin comentarios
Varios funcionarios cubanos recibieron a los integrantes del convoy Nuestra América
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
09:00 CUBAVISION DEPORTES
09:30 SIETE DÍAS EN CUBA
10:00 RECTA FINAL
● EN VIVO
10:30 FARVISION
10:45 ESTACIÓN CARIBE

Más vistos

Frente frío traerá intensas lluvias a Cuba

Abdiel Bermúdez: la historia de Cuba, contada desde Caribe, continúa

Cuba aplica protocolos para restablecer el SEN

Desconexión del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba