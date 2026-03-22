Recuperación del SEN, últimas noticias

La salida imprevista de la unidad generadora No. 6 de la central termoeléctrica Diez de Octubre, ubicada en Nuevitas, Camagüey, provocó la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 6:32 p.m. de este sábado. Ante la contingencia, se ejecutan los protocolos establecidos para el restablecimiento del servicio.

Así lo informó el Ing. Lázaro Guerra Hernández, director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, en la revista Buenos días. Según detalló, en estos momentos se mantienen dos microsistemas con mayor solidez: uno en la región occidental, abastecido por Energás Boca de Jaruco, y otro en el centro, que opera con Energás Varadero, la unidad Céspedes 3 y la hidroeléctrica de Hanabanilla.

Como parte del proceso de recuperación, se encuentra en arranque la unidad 1 de Santa Cruz del Norte, y en los próximos minutos se procederá con el arranque del bloque 4 de la CTE Céspedes. De igual forma, se prevé energizar la central Antonio Guiteras para iniciar su puesta en marcha.

En el resto del país, desde Pinar del Río y Artemisa hasta Sancti Spíritus y Guantánamo, solo operan pequeñas islas de generación que garantizan electricidad a servicios básicos como hospitales y sistemas de abasto de agua.

Durante la mañana de este domingo se prevé fortalecer los microsistemas del occidente y el centro hasta lograr su unificación. Posteriormente, se ejecutarán las acciones necesarias para incorporar la región oriental al SEN.