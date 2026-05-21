Díaz-Canel se reúne con la Federación de Mujeres Cubanas

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un encuentro con la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas.

En la cita, celebrada en la tarde de este miércoles, se presentó un conjunto de acciones para perfeccionar el trabajo de la organización.

Junto al mandatario estuvo presente el integrante del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda.

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Foto de portada tomada de Granma