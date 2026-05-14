Central Termoeléctrica Guiteras en reparación: bloqueo de EE. UU. dificulta mantenimiento

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras se encuentra en proceso de enfriamiento tras salir del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 4:58 de la madrugada de este jueves, debido a una avería en su caldera.

Román Pérez Castañeda, director general de la planta, confirmó a la Agencia Cubana de Noticias que, una vez completado el enfriamiento —estimado en más de 30 horas—, se realizará una inspección técnica para localizar el fallo, definir las acciones de reparación y efectuar las pruebas necesarias antes de reintegrarse al sistema.

La CTE Guiteras, que cumplió 38 años de operación el pasado 19 de marzo, es considerada una pieza clave en la generación térmica de Cuba, su creación estuvo vinculada a la visión del Comandante en Jefe Fidel Castro, lo que refuerza su simbolismo en la industria energética nacional.

Pérez Castañeda destacó las dificultades crónicas para el mantenimiento, agravadas desde que la empresa francesa diseñadora fue adquirida por una transnacional estadounidense, punto de giro que ha complicado la gestión de repuestos por causa bloqueo económico de EE. UU. a Cuba.

«El bloqueo impacta diariamente en la industria eléctrica, aunque a veces no se mencione», afirmó el director. Pese a estos obstáculos, enfatizó el compromiso del colectivo laboral para «buscar variantes y trabajar con calidad y agilidad», al reafirmar que «nosotros también somos parte de este pueblo».

La duración total de la reparación dependerá de la complejidad de la avería detectada tras la inspección.