Central Termoeléctrica Guiteras en reparación: bloqueo de EE. UU. dificulta mantenimiento

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras se encuentra en proceso de enfriamiento tras salir del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 4:58 de la madrugada de este jueves, debido a una avería en su caldera.

Román Pérez Castañeda, director general de la planta, confirmó a la Agencia Cubana de Noticias que, una vez completado el enfriamiento —estimado en más de 30 horas—, se realizará una inspección técnica para localizar el fallo, definir las acciones de reparación y efectuar las pruebas necesarias antes de reintegrarse al sistema.

La CTE Guiteras, que cumplió 38 años de operación el pasado 19 de marzo, es considerada una pieza clave en la generación térmica de Cuba, su creación estuvo vinculada a la visión del Comandante en Jefe Fidel Castro, lo que refuerza su simbolismo en la industria energética nacional.

Pérez Castañeda destacó las dificultades crónicas para el mantenimiento, agravadas desde que la empresa francesa diseñadora fue adquirida por una transnacional estadounidense, punto de giro que ha complicado la gestión de repuestos por causa bloqueo económico de EE. UU. a Cuba.

«El bloqueo impacta diariamente en la industria eléctrica, aunque a veces no se mencione», afirmó el director. Pese a estos obstáculos, enfatizó el compromiso del colectivo laboral para «buscar variantes y trabajar con calidad y agilidad», al reafirmar que «nosotros también somos parte de este pueblo».

La duración total de la reparación dependerá de la complejidad de la avería detectada tras la inspección.

Información del Gobierno Revolucionario: Cuba y EE. UU. refuerzan diálogo y cooperación en seguridad

  • Sin comentarios
Información del Gobierno Revolucionario: Cuba y EE. UU. refuerzan diálogo y cooperación en seguridad
Redacción Caribe
Leer más

Díaz-Canel responde a EE.UU.: Cuba nunca pondrá obstáculos a la ayuda humanitaria

  • Sin comentarios
Díaz-Canel responde a EE.UU.: Cuba nunca pondrá obstáculos a la ayuda humanitaria
Redacción Caribe
Leer más

Presidente de Cuba recibe cartas credenciales de diez nuevos embajadores

  • Sin comentarios
Presidente de recibe cartas credenciales de diez nuevos embajadores
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
17:00 ENLACE NACIONAL.
17:30 DOCUMENTAL "PORTOCARRERO, RENÉ"
18:00 SERIE ¨MAESTROS DE AMÉRICA LATINA”
● EN VIVO
18:30 NOTICIERO CULTURAL
19:00 MESA REDONDA

Más vistos

Información del Gobierno Revolucionario: Cuba y EE. UU. refuerzan diálogo y cooperación en seguridad

Tomada de Prensa Latina.

Evalúa primer ministro situación eléctrica en La Habana

Tomada del diario Granma.

Indisponibilidad de combustibles es la principal causa de los apagones en Cuba

Actualizarán precios de combustibles en divisas según costos reales por impacto del bloqueo y órdenes de Trump