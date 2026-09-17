Presidente de Cuba evalúa acciones en Artemisa y La Habana

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este jueves la fuente de abasto de agua Ariguanabo, en Artemisa, donde chequeó el programa integral para la recuperación de ese servicio en la capital del país y en Santiago de Cuba.

Durante el recorrido, el jefe de Estado verificó el avance de las acciones previstas para restablecer y mejorar el abastecimiento de agua, una de las principales preocupaciones.

Asimismo, acompañado por las máximas autoridades políticas y gubernamentales habaneras, Díaz-Canel recorrió instalaciones vinculadas al sector deportivo y del Poder Popular de la ciudad, como parte de su agenda de trabajo en el territorio.