Presidente de Cuba evalúa acciones en Artemisa y La Habana

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este jueves la fuente de abasto de agua Ariguanabo, en Artemisa, donde chequeó el programa integral para la recuperación de ese servicio en la capital del país y en Santiago de Cuba.

Durante el recorrido, el jefe de Estado verificó el avance de las acciones previstas para restablecer y mejorar el abastecimiento de agua, una de las principales preocupaciones.

Asimismo, acompañado por las máximas autoridades políticas y gubernamentales habaneras, Díaz-Canel recorrió instalaciones vinculadas al sector deportivo y del Poder Popular de la ciudad, como parte de su agenda de trabajo en el territorio.

 

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