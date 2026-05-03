Recibe cervecería Bucanero S.A. de Holguín la distinción Vanguardia Nacional

La condición de Vanguardia Nacional a la Cervecería Bucanero S.A., entregada por Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, en el contexto de las celebraciones por el Primero de Mayo, destacó en el ámbito noticioso de Holguín.

En el Centro Cultural Bariay, de la ciudad cabecera, el colectivo festejó el otorgamiento de la bandera, reconocimiento que avala la eficiencia productiva de la planta y su gestión responsable con el medioambiente y la sociedad.

Entre otros indicadores tomados en cuenta para la alta distinción, otorgada por la Central de Trabajadores de Cuba, sobresale el crecimiento en la atención directa a más de 1 200 clientes estatales, la totalidad del sector del turismo y la gastronomía, así como el apoyo gratuito a la cultura y el deporte mediante la ejecución de diversas actividades en sus puntos de venta.