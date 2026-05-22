Raúl es Raúl

Más de 250 000 cubanos participaron en la Tribuna Antimperialista José Martí, para rechazar la intentona del Gobierno de Donald Trump de enjuiciar al líder de la Revolución cubana, general de Ejército, Raúl Castro Ruz.

En la concentración, encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido, presidente de Cuba y del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se denunció el bloqueo estadounidense, y se reafirmó la voluntad popular de defender la patria.

Foto Daniela García.