Raúl es Raúl

Foto Daniela García.

Más de 250 000 cubanos participaron en la Tribuna Antimperialista José Martí, para rechazar la intentona del Gobierno de Donald Trump de enjuiciar al líder de la Revolución cubana, general de Ejército, Raúl Castro Ruz.

En la concentración, encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido, presidente de Cuba y del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se denunció el bloqueo estadounidense, y se reafirmó la voluntad popular de defender la patria.

Foto Daniela García.

Foto tomada por Daniela García.

El pueblo se levanta en defensa del líder de la Revolución cubana

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Para condenar el acto inmoral del Gobierno de Estados Unidos contra el general de Ejército, Raúl Castro Ruz, 250 000 capitalinos se concentraron en la Tribuna Antimperialista José Martí.
Redacción Caribe
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Tomada de Radio Progreso.

Raúl: del Moncada al corazón del pueblo

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Es un soldado comprometido con la Revolución que, desde el Moncada, ha tenido la decisión y la voluntad de entregar su vida por el pueblo.
Redacción Caribe
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Tomada de Cubadebate.

Actualizan tarifa de compra y venta de energía generada con fuentes renovables

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 La edición número 45 de la Gaceta Oficial de la República, publicada este jueves, actualiza la tarifa de compra y venta de energía generada con tecnologías que aprovechan fuentes renovables, con destino al Sistema Eléctrico Nacional.
Bernardo Espinosa
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