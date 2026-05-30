Ratifican Valdés Mesa y Lukashenko solidaridad inquebrantable frente al bloqueo de EE. UU.

En un ambiente de fraternidad y coincidencias revolucionarias, Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente de la República, sostuvo un encuentro en Astaná con el presidente de Belarús, Aleksandr Lukashenko.

El intercambio tuvo lugar en vísperas del inicio de las sesiones del Consejo Supremo Económico Euroasiático, instancia donde la mayor de las Antillas asiste como Estado observador, según confirmó el portal oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Durante el cordial intercambio, Valdés Mesa trasladó al mandatario belaruso un fraternal saludo del líder cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y agradeció la oportunidad de dialogar en un contexto internacional signado por los desafíos a la soberanía de los pueblos.

Asimismo, explicó con crudeza el impacto negativo del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, política genocida que se ha intensificado en los últimos meses y que golpea sin piedad a la economía y la sociedad cubanas.

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