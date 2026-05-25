Organizaciones internacionales y cubanas rechazan acusaciones contra Raúl Castro

La Oficina Regional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) en América Latina y el Caribe emitió un comunicado en el que califica la reciente acusación contra el líder cubano Raúl Castro como «una nueva escalada de la política agresiva y hostil sostenida durante décadas contra la mayor de las Antillas».

Raúl Castro ha sido «un eterno defensor de los derechos de las mujeres cubanas y del mundo», al impulsar políticas de equidad, dignificación y bienestar que han servido de ejemplo regional, destacó la organización, que agrupa a féminas de todo el continente.

En paralelo, el Instituto de Historia de Cuba (IHC) respaldó la declaración del Gobierno Revolucionario y se sumó al rechazo frontal a lo que califican como una «operación mediática-judicial de Estados Unidos».

A través de un comunicado, el IHC expresó su adhesión a «las voces que sienten, piensan y reconocen la vida y obra de Raúl», y subrayó la coherencia histórica del general de Ejército en la defensa de la soberanía nacional.