Protesta de Baraguá: símbolo de intransigencia

Autoridades cubanas recordaron este domingo la protesta de Baraguá, calificada por José Martí como «de lo más glorioso de nuestra historia».

En redes digitales, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, señaló que al legado de intransigencia de Antonio Maceo nos deberemos siempre.

 Se dice #Baraguá y nos asalta, desde la historia, la intransigencia de Antonio Maceo frente al Pacto sin independencia: «No nos entendemos» le dice a la contraparte española y convoca a su tropa a «romper el corojo» en breve.

A ese legado de dignidad nos deberemos siempre.… pic.twitter.com/vuombqUigU

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 15, 2026

Otros altos cargos del país también se sumaron a la evocación de la protesta de Baraguá en su aniversario 148. Reiteraron que la hazaña constituye también un símbolo de firmeza.

Asimismo, rememoraron la aseveración de Fidel de que con este hecho «las banderas de la patria fueron colocadas en su sitial más alto».

Detalles en el siguiente material 👇



Foto de Portada: Periódico Girón

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