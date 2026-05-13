Presidente de Cuba aborda situación del Sistema Eléctrico Nacional

Tomada de Radio Rebelde.

La situación del Sistema Electroenergético Nacional es particularmente tensa en los últimos días.

Para la jornada de hoy se pronostica un déficit de más de 2000 MW en el horario de máxima demanda o pico nocturno.

Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que EE. UU. somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible.

Este miércoles, por ejemplo, lo que se deja de generar en #Cuba por indisponibilidad de combustibles, provocado por ese cerco criminal, asciende a 1 100 MW.

Pronóstico de la Unión Eléctrica para el miércoles 13 de mayo de 2026 

La mejor demostración de lo que afirmamos está en el sensible mejoramiento del servicio en el mes de abril. La entrada a puerto cubano de un solo un buque de combustible, de ocho que se necesitan como mínimo cada mes, permitió reducir el déficit y con ello los apagones que, aunque no desaparecieron del todo, lograron atenuarse.

En días recientes, medios estadounidenses que sirven a la agenda belicosa de agencias federales de ese país, mostraron desconcierto frente a la heroica resistencia del pueblo cubano, y la firmeza e inquebrantable unidad de nuestro Gobierno.

Han tenido que reconocer que, pese a las cruentas medidas de asfixia económica y energética que EE. UU. ha decretado, Cuba sigue en pie, no es un estado fallido.

Admiten con ello que la crisis que nos atenaza es fruto de la severa guerra económica que nos imponen y de la persecusión energética.

En resumen: lo que los voceros del régimen estadounidense tratan de mostrar al mundo como consecuencia directa de una mala gestión del Gobierno cubano, es en realidad el resultado de un perverso plan que pretende llevar a niveles extremos las carencias y dificultades del pueblo.

Ni el bloqueo implantado hace más de seis décadas, ni las 243 medidas de recrudecimiento impuestas por la anterior administración de Trump, pudieron destruir la Revolución.

Por eso adoptaron una orden ejecutiva que bloquea totalmente el suministro de combustible a Cuba y otra que persigue y penaliza a quienes comercien o inviertan en Cuba.

Es un diseño perverso que tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno.

La flexibilización de algunas medidas del bloqueo hace pocos años evidenció, sin ninguna duda, cuánto pueden beneficiarse los pueblos de Cuba y EE. UU., las relaciones comerciales entre ambos países y el desarrollo económico y social de nuestra nación, de no existir esta draconiana política.

A ese mejoramiento le teme un grupo reducido de ultraderechistas que han secuestrado la política hacia Cuba y mienten o desinforman deliberada y cínicamente sobre la realidad cubana, mientras exigen más asfixia y amenazas sobre nuestro pueblo.

Nuestra respuesta sigue siendo la misma: dispuestos siempre al diálogo en igualdad de condiciones, seguiremos resistiendo y creando convencidos cada vez más de que nos toca saltar con esfuerzos propios por encima de las enormes dificultades, unidos como nación, y firmes para enfrentar los más duros desafíos.

#LaPatriaSeDefiende

https://www.facebook.com/share/p/18Mezg7ez3/

Inicia ensamblaje de triciclos eléctricos como parte del Programa Económico y Social de Gobierno

  • Sin comentarios
Inicia ensamblaje de triciclos eléctricos como parte del Programa Económico y Social de Gobierno
Redacción Caribe
Leer más

Preside Díaz-Canel ceremonia de condecoraciones a campesinos cubanos

  • Sin comentarios
Preside Díaz-Canel ceremonia de condecoraciones a campesinos cubanos
Redacción Caribe
Leer más

Expertos cubanos analizan riesgo de hantavirus y refuerzan medidas de control sanitario

  • Sin comentarios
Expertos cubanos analizan riesgo de hantavirus y refuerzan medidas de control sanitario
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
14:30 LUCES Y SOMBRAS
15:00 REVISTA EN TIEMPO REAL
16:00 ENTREVISTA
● EN VIVO
16:30 CARIBE NOTICIAS
17:00 ENLACE NACIONAL.

Más vistos

Subraya Presidente cubano necesidad de avanzar en inteligencia artificial a partir de experiencias universitarias

Actualizarán precios de combustibles en divisas según costos reales por impacto del bloqueo y órdenes de Trump

Termoeléctrica Guiteras incrementa generación tras labores de mantenimiento

Denuncia viceministro del Minrex diseño comunicacional de EE. UU. para normalizar agresión militar