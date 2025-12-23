Presidió Díaz-Canel el acto nacional por el Día del Educador en Cuba

Este 22 de diciembre Cuba celebra el día del educador, con múltiples actividades y rindiendo homenaje a los formadores de las nuevas generaciones, en todos los niveles de enseñanza. La emblemática Tribuna Antimperialista acogió el acto nacional por el festejo. Estuvo presidido por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, así como por otras autoridades del Partido, el Gobierno, el MINED y la educación superior .

