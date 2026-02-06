Presidente Díaz-Canel explicó escenario que enfrenta Cuba ante presiones de EE.UU.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ofreció declaraciones a la prensa sobre temas medulares del escenario nacional e internacional. Desde el Palacio de la Revolución, el Jefe de Estado compartió sus valoraciones sobre la agresión militar a Venezuela el pasado 3 de enero, la disposición de #Cuba de dialogar con Estados Unidos, e informó que existe un plan de medidas para enfrentar la aguda crisis con los combustibles, tras la orden ejecutiva firmada por Donald Trump.

 

Concluyó en Cuba Congreso Internacional Juriscuba 2026

  • Sin comentarios
Concluyó en Cuba Congreso Internacional Juriscuba 2026
Redacción Caribe
Leer más

Bloqueo de EE.UU. afecta el desarrollo de la educación especial en Cuba

  • Sin comentarios
Bloqueo de EE.UU. afecta el desarrollo de la educación especial en Cuba
Redacción Caribe
Leer más

Incrementan producción de materiales de la construcción en Ciego de Ávila

  • Sin comentarios
Incrementan producción de materiales de la construcción en Ciego de Ávila
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:00 Serie Documental
22:30 El Tiempo En El Caribe
22:45 Actualidad Informativa
23:00 Noticiero Cultural
23:30 Resumen 24
● EN VIVO

Más vistos

Publica Gaceta Oficial modificaciones a norma contable y beneficio tributario para operaciones en moneda extranjera

gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Viceministra de Finanzas y Precios ofrece detalles sobre exención arancelaria a la importación