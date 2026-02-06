Presidente Díaz-Canel explicó escenario que enfrenta Cuba ante presiones de EE.UU.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ofreció declaraciones a la prensa sobre temas medulares del escenario nacional e internacional. Desde el Palacio de la Revolución, el Jefe de Estado compartió sus valoraciones sobre la agresión militar a Venezuela el pasado 3 de enero, la disposición de #Cuba de dialogar con Estados Unidos, e informó que existe un plan de medidas para enfrentar la aguda crisis con los combustibles, tras la orden ejecutiva firmada por Donald Trump.