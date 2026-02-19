Presidente del Parlamento examina proyectos agrícolas y energéticos de La Habana

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández, realizó este jueves un recorrido por varias instalaciones agropecuarias y proyectos de interés económico y social en distintos municipios de La Habana.

La jornada comenzó en la finca Purísima Concepción y el innovador proyecto de casas de cultivo protegido Las Guásimas, ubicado en el municipio de Arroyo Naranjo, refiere la ANPP en su redes sociales.

Durante su visita, Lazo Hernández también se trasladó al emplazamiento del sistema de acumulación de energía que se encuentra en la salida de la Subestación Cotorro 220 en el municipio de Cotorro, sitio en el que apreció el avance de la obra constructiva.

Posteriormente, recorrió la sede principal del organopónico «1ro. de Mayo», también en Cotorro, donde constató las experiencias y resultados productivos,entre ellos, la importancia de la agricultura urbana en el abastecimiento alimentario local.

El periplo culminó en áreas de la Empresa Agropecuaria Bacuranao, en Guanabacoa, escenario que evidencia los esfuerzos para fortalecer la producción agropecuaria en la capital del país y su entorno.