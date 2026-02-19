Presidente del Parlamento examina proyectos agrícolas y energéticos de La Habana

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández, realizó este jueves un recorrido por varias instalaciones agropecuarias y proyectos de interés económico y social en distintos municipios de La Habana.

La jornada comenzó en la finca Purísima Concepción y el innovador proyecto de casas de cultivo protegido Las Guásimas, ubicado en el municipio de Arroyo Naranjo, refiere la ANPP en su redes sociales.

Durante su visita, Lazo Hernández también se trasladó al emplazamiento del sistema de acumulación de energía que se encuentra en la salida de la Subestación Cotorro 220 en el municipio de Cotorro, sitio en el que apreció el avance de la obra constructiva.

Posteriormente, recorrió la sede principal del organopónico «1ro. de Mayo», también en Cotorro, donde constató las experiencias y resultados productivos,entre ellos, la importancia de la agricultura urbana en el abastecimiento alimentario local.

El periplo  culminó en áreas de la Empresa Agropecuaria Bacuranao, en Guanabacoa, escenario que evidencia los esfuerzos para fortalecer la producción agropecuaria en la capital del país y su entorno.

 

Naciones Unidas aumenta su compromiso con la salud en Cuba

  • Sin comentarios
Naciones Unidas aumenta su compromiso con la salud en Cuba
Redacción Caribe
Leer más

Ayuda humanitaria de México beneficia a niños y personas vulnerables en Artemisa

  • Sin comentarios
Ayuda humanitaria de México beneficia a niños y personas vulnerables en Artemisa
Redacción Caribe
Leer más

Partido Comunista de Rusia reafirma apoyo a Cuba ante bloqueo de Estados Unidos

  • Sin comentarios
Partido Comunista de Rusia reafirma apoyo a Cuba ante bloqueo de Estados Unidos
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
17:30 Documental "soy Como Un NiÑo DistraÍdo"
18:00 Noticiero Cultural
18:30 Mesa Redonda
● EN VIVO
20:00 Ntv EmisiÓn Estelar
20:45 Cultivar Conciencia

Más vistos

Cuatro muertos y 17 heridos: saldo de accidente de tránsito en la autopista nacional

Ministerio del Comercio Interior detalla distribución de ayuda solidaria de México

Ministerio de Comercio Interior asume distribución de donativo mexicano al pueblo de Cuba

BRICS: el bloque del Sur Global que desafía el “America First”