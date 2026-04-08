V edición del Coloquio Patria: comunicación y resistencia ante la agresión de Estados Unidos

La Habana se prepara para acoger la V edición del Coloquio Internacional Patria, un evento que este año adquiere una dimensión especial ante el contexto de creciente agresividad del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba y sus intentos de aislar a la isla.

La Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, ofreció detalles sobre este encuentro que convertirá a la capital en el epicentro del debate comunicacional y político.

Al decir de Ricardo Ronquillo, presidente de la UPEC, «el Coloquio Internacional Patria no solo despierta expectativas entre los actores políticos internacionales, sino que será clave para articular la modernización del sistema de prensa y comunicación pública del país».

Con cerca de 100 participantes confirmados —entre periodistas, expertos, académicos y líderes de equipos de comunicación — el encuentro se plantea como un espacio de preparación para los comunicadores de las organizaciones públicas cubanas.

La sede principal funcionará en la Estación Cultural de Línea y 18. Sin embargo, una de las novedades de este año es la descentralización: se realizarán talleres paralelos en instituciones importantes del país para que los profesionales cubanos puedan aprovechar la presencia de especialistas extranjeros de alto nivel.

Con la participación confirmada de más de un centenar de comunicadores, periodistas y académicos, Patria vuelve a convocar🇨🇺. Los salones serán tomados por análisis de desafíos contemporáneos, la articulación de medios públicos, herramientas de IA y espacios de formación ✍️ pic.twitter.com/dhI5n7TG2w — Coloquio Patria (@coloquiopatria) April 8, 2026

El proyecto Patria estrena sede física. Por primera vez en cinco ediciones, el Coloquio inaugurará un espacio moderno en el Vedado Capitalino.

El evento será híbrido, con participación virtual desde todas las provincias y municipios del país. Daniel González, del Comité Organizador del Coloquio. explicó que el evento «arranca en una fecha de alto simbolismo: el 65 Aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y la victoria de Playa Girón».

Dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro en su centenario, a quien los organizadores califican como el gran comunicador, el encuentro abordará temas medulares como la hegemonía digital y la reconstrucción de noticias, con un enfoque especial en los jóvenes.

Patria no será un evento solo teórico. Habrá propuestas culturales, presentaciones artísticas y stands de tecnología con proyectos internacionales. Los organizadores precisaron que es un espacio autofinanciado y que contará con una amplia participación de frentes de izquierda y la presentación de nuevos libros.

Un Coloquio que promete no solo ser un escudo frente a las campañas de desinformación, sino también un laboratorio para el futuro de la comunicación pública cubana.

Foto: Omara García/ACN.