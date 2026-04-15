Presentan programa para prevenir embarazo y fecundidad adolescente en Cuba

El programa «Prevención y atención al embarazo y la fecundidad adolescente en Cuba (2025-2028)» se presentó este martes ante autoridades sanitarias y representantes de organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil.

Lideran la iniciativa el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con el financiamiento de la Unión Europea.

Al taller también asistió la miembro del Buró Político y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué.

Detalles 👇

Foto de portada: Periódico La Demajagua 

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