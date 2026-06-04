Presidente del Parlamento cubano destaca solidaridad del Parlatino

El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, expresó este jueves su agradecimiento por la declaración aprobada la víspera por la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

En un mensaje publicado por el órgano legislativo cubano en la red social X, Lazo destacó el llamado del documento a los legisladores y a la sociedad civil de la región a prevenir una acción militar contra la mayor de las Antillas.

El pronunciamiento del Parlatino, que reúne a parlamentarios de América Latina y el Caribe, subraya la importancia de la paz y la no intervención en los asuntos internos de Cuba, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

Lazo valoró el respaldo como una muestra de solidaridad y defensa de la soberanía nacional.