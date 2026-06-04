Presidente del Parlamento cubano destaca solidaridad del Parlatino

El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, expresó este jueves su agradecimiento por la declaración aprobada la víspera por la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

En un mensaje publicado por el órgano legislativo cubano en la red social X, Lazo destacó el llamado del documento a los legisladores y a la sociedad civil de la región a prevenir una acción militar contra la mayor de las Antillas.

El pronunciamiento del Parlatino, que reúne a parlamentarios de América Latina y el Caribe, subraya la importancia de la paz y la no intervención en los asuntos internos de Cuba, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

Lazo valoró el respaldo como una muestra de solidaridad y defensa de la soberanía nacional.

Laboratorios AICA reactiva producción de medicamentos citostáticos

  • Sin comentarios
Redacción Caribe
Leer más

Canciller cubano presenta datos sobre rechazo a amenaza militar de EE. UU.

  • Sin comentarios
Canciller cubano presenta datos sobre rechazo a amenaza militar de EE. UU.
Redacción Caribe
Leer más

Empresa de Gas Manufacturado anuncia parada total de planta por mantenimiento inaplazable

  • Sin comentarios
Empresa de Gas Manufacturado anuncia parada total de planta por mantenimiento inaplazable
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
14:00 CUADRANDO LA CAJA
14:45 NUESTRA GENTE
15:00 REVISTA EN TIEMPO REAL.
● EN VIVO
16:00 SERIE ¨OPERACIÓN ANADYR O CASI EL FIN DEL MUNDO¨
16:30 CARIBE NOTICIAS

Más vistos

Cuba, el GAE y Estados Unidos: anatomía de una calumnia de Estado

Cuba logra refinación de crudo nacional en Santiago de Cuba

Avería en la subestación Apolo provocó salida de varias unidades del Sistema Eléctrico Nacional

Inicia en La Habana distribución de leche enviada por México y Uruguay