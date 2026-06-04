Laboratorios AICA reactiva producción de medicamentos citostáticos

La Empresa Laboratorios AICA, integrante del Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas (Biocubafarma), anunció la reanudación de la producción de medicamentos citostáticos, luego de concluir un proceso inversionista que fortaleció los estándares regulatorios de su planta y equipamiento.

Tal mejora garantiza el cumplimiento de normativas internacionales y mejora la disponibilidad de los fármacos dentro del cuadro básico nacional, al asegurar un acceso más oportuno para los pacientes que requieren tratamientos oncológicos, agrega ACN.

Desde su perfil oficial en Facebook, la entidad destacó que el proyecto incluyó la recuperación de producciones, la investigación y desarrollo, además de optimizar la logística de distribución.

A pesar del impacto del bloqueo económico, comercial y financiero, Laboratorios AICA mantiene el compromiso de reiniciar las entregas al sistema de salud cubano.

Durante una visita reciente, autoridades como el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz y la presidenta de Biocubafarma, Mayda Mauri Pérez, constataron la calidad de la ejecución de la inversión y resaltaron el cumplimiento estricto de las buenas prácticas de fabricación, esenciales para asegurar la calidad y seguridad de los medicamentos producidos.

El avance fortalece el sistema nacional de salud, aporta a la soberanía farmacéutica y garantiza que los pacientes con cáncer tengan un acceso más eficiente y seguro a los tratamientos necesarios.

Foto: Tomada de elirecon.com

 

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