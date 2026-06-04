Canciller cubano presenta datos sobre rechazo a amenaza militar de EE. UU.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla, reveló que es abrumador el rechazo a una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba: el 90,1 % se manifiesta contra la amenaza militar y solo el 9,9 % la respalda, según datos de una investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la conversación en Internet durante mayo de 2026.

Es abrumador el rechazo a una agresión militar de Estados Unidos contra #Cuba: el 90,1% se manifiesta contra la amenaza militar y solo el 9,9% la respalda. La propaganda del gobierno de #EEUU intenta hacer parecer inevitable una opción minoritaria: disfrazar la agresión como… pic.twitter.com/6JBPdEo3LG — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 4, 2026

En declaraciones difundidas por sus canales oficiales, Rodríguez Parrilla advirtió que la propaganda del Gobierno de Estados Unidos intenta hacer parecer inevitable una opción minoritaria: disfrazar la agresión como «liberación», las sanciones como «ayuda» y la intervención como «transición».

«Pero los datos de una investigación de @CubaMINREX sobre la conversación en Internet en mayo de 2026 dicen otra cosa: la paz es mayoría. La soberanía es mayoría. La intervención militar no es una demanda de los pueblos, sino una narrativa fabricada desde los centros de poder para justificar lo injustificable», afirmó.

Rodríguez Parrilla concluyó su mensaje con la reafirmación de que «América Latina y el Caribe no son patio trasero ni campo de batalla de nadie. Es #ZonaDePaz».

Foto: Tomada de Cubadebate