Empresa de Gas Manufacturado anuncia parada total de planta por mantenimiento inaplazable

La Empresa de Gas Manufacturado informa que se realizará una parada total de la planta de producción #1, desde las 21:00 horas del jueves 4 de junio hasta las 05:00 horas del viernes 5 de junio.

Durante este tiempo, se afectará el servicio de forma total a la red Habana, que comprende los municipios de La Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, Diez de Octubre y Plaza de la Revolución.

La parada de la planta obedece a la necesidad de ejecutar labores de mantenimiento inaplazables, con el objetivo de garantizar la estabilidad del servicio de gas que se brinda en la capital.


Los trabajos consisten en la sustitución de tramos en dos líneas de salida de la planta que distribuye el gas hacia la red Habana, así como la instalación de válvulas en la planta productiva.

La Empresa de Gas Manufacturado ofrece disculpas por las molestias que esta interrupción pueda causar y recuerda que estas labores tienen la finalidad de mejorar la calidad y seguridad del servicio que se brinda a la población.

 

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