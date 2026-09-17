Embajador de Cuba en Vietnam repudia bloqueo energético de EE. UU.

El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, denunció este jueves el bloqueo energético de Estados Unidos, el cual, advirtió, intenta provocar una crisis humanitaria en la Isla.

En conferencia de prensa en @EmbaCubaVietnam, denunciamos firmemente el bloqueo energético que intenta provocar una crisis humanitaria para generar desestabilización en nuestro país. Al presentar ante la prensa el informe de #Cuba al Secretario General de la ONU sobre los… pic.twitter.com/ggwOLRkg2l — Rogelio Polanco Fuentes (@RPolancoF) September 17, 2026

Así lo manifestó en conferencia de prensa en Hanói, tal y como informó el propio diplomático a través de su cuenta en la red digital X.