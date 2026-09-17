Embajador de Cuba en Vietnam repudia bloqueo energético de EE. UU.

El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, denunció este jueves el bloqueo energético de Estados Unidos, el cual, advirtió, intenta provocar una crisis humanitaria en la Isla.

Así lo manifestó en conferencia de prensa en Hanói, tal y como informó el propio diplomático a través de su cuenta en la red digital X.

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