Presidente de Cuba destaca importancia de solidaridad africana contra cerco estadounidense

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, manifestó su gratitud hacia los mandatarios africanos por la reciente aprobación de un documento que condena el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Esta resolución, que llama a eliminar al archipiélago de la lista unilateral de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo, representa un respaldo clave en un momento donde el país enfrenta serios desafíos, agravados por acciones estadounidenses destinadas a «asfixiar energéticamente» a la nación.

A través de un mensaje en la red social X, Díaz-Canel destacó el valor de la acción, especialmente en el contexto de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno estadounidense.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se unió al agradecimiento y resaltó la «solidaridad» manifestada por los líderes africanos.

La Cancillería cubana recordó que esta condena es la 17 vez consecutiva que la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana se posiciona en contra del cerco estadounidense y expresa preocupación por los efectos nocivos de estas políticas, intensificadas tras la orden ejecutiva que bloquea los suministros petroleros al archipiélago.

Cada vez más vitales se consideran la cooperación internacional y el apoyo de otras naciones para superar las adversidades impuestas por el cerco; la reunión de los líderes africanos también refuerza la necesidad de un diálogo global para enfrentar los retos que plantea el unilateralismo en las relaciones internacionales.

