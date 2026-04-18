Coloquio Patria: convoca Díaz-Canel a construir una narrativa de verdad frente a la guerra mediática

Con la premisa martiana de que “quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos”, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó este viernes a los participantes del V Coloquio Internacional Patria a hacer que la verdad de la Isla se abra paso como una trinchera vital frente a las campañas mediáticas adversas.

Desde el Palacio de la Revolución, el mandatario recibió a una representación de los cerca de 150 invitados internacionales de 24 países que desde el jueves sesionan en la capital cubana, en un encuentro que contó también con la presencia del miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda; el canciller Bruno Rodríguez Parrilla; y el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), Ricardo Ronquillo, entre otros dirigentes.

La cita, que tuvo lugar en la jornada final del evento cuyo escenario principal ha sido la Estación Cultural de Línea y 18 en el Vedado, sirvió para articular las corrientes de pensamiento progresista que ven en Cuba un “vórtice rebelde” y un referente moral en medio de un mundo que, parafraseando a Eduardo Galeano, parece caminar “al revés”.

La presidenta del comité organizador, Rosa Miriam Elizalde, agradeció la presencia de los delegados pese a la premura en la organización y destacó el carácter austero pero profundamente militante de esta quinta edición. “La columna vertebral de Patria ha sido su militancia política”, subrayó la prestigiosa periodista, quien añadió que “esta Patria es un gran abrazo y un gran recordatorio al que nos ha inspirado a todos nosotros, que es el Comandante en Jefe Fidel Castro”.

En un ambiente de franca hermandad, los participantes compartieron con el presidente cubano sus impresiones sobre la cita y el contexto global que enfrenta la mayor de las Antillas.

La comunicadora argentina María Fernanda Ruiz agradeció “a todos por esta historia de la cual comenzamos hablando hace diez años” y aseguró que “estamos aquí con ustedes: nuestro corazón está aquí, con Cuba”.

Visiblemente emocionada, la joven cubana residente en México, Alondra Santiago, evocó a “esta tierra tan chiquitica pero tan linda que le ha ofrecido al mundo tanta humanidad”, confesando que jamás se avergonzará de su país natal.

Desde la perspectiva geopolítica, el periodista de RT Mirko Casale afirmó que para él “era muy importante estar aquí en estas circunstancias”, en un gesto que consideró un deber para demostrar la unidad entre Rusia y Cuba. En similar sintonía, el comunicador argentino Bruno Lonatti expresó su asombro “sobre el nivel de unidad, de compromiso, de conciencia de este momento histórico, que es verdaderamente asombroso”.

El académico chileno Pedro Santander instó a sistematizar las experiencias comunicacionales exitosas para que cada actor, como quería Fidel, pueda ser “su propio Comandante en Jefe”, tomando lecciones de contextos como la comunicación de guerra.

La ecuatoriana Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, celebró la apertura de la nueva sede física y afirmó que “el asunto es no dejar de hablar, no dejar de decir, no dejar de pelear”. Con profunda convicción, Rivadeneira sentenció: “Cuba guarda la reserva moral de este continente”, y exclamó: “Ojalá hubiera más Cubas para el mundo”, porque la Isla “nos ayuda a entender que estamos en el lado correcto de la historia”.

Por su parte, Manolo de los Santos, codirector ejecutivo de The Peoples Forum, trajo a colación la reciente conmemoración del 16 de abril en la esquina de 23 y 12. “Cuba ha escogido abiertamente, en contra de todas las corrientes, afirmar que el socialismo todavía vale la pena”, destacó. “Sin ustedes, sin su proceso tan rebelde, creo que estaríamos muy perdidos”, confesó, y añadió una certeza: “Si millones de jóvenes en Estados Unidos se movilizan, yo creo que se debe, en gran parte, a que Cuba no se ha rendido”.

La periodista mexicana Alina Duarte compartió la impresionante ola de solidaridad que se vive en su país: “En mis 36 años jamás había visto un movimiento de solidaridad tan grande con Cuba”. Relató la emotividad del acopio de víveres en el Zócalo capitalino y afirmó que “entre las izquierdas tenemos a veces problemas, pero no hay nada que Cuba no una”.

Al tomar la palabra, el presidente Díaz-Canel agradeció la valentía de los visitantes y expresó: “Cada vez que uno los escucha a ustedes expresando la solidaridad con Cuba, sentimos un enorme compromiso”.

El jefe de Estado valoró el crecimiento del evento: “Patria es un evento que ha crecido, que se ha consolidado. Y miren lo que es Patria hoy: un evento reconocido, con un alcance tremendo, con repercusión. Al equipo de Rosa Miriam hay que felicitarlo”. Añadió que “los que participan en Patria tienen una militancia revolucionaria”, de una cualidad superior por ser “humanista”.

Sobre los retos actuales, Díaz-Canel alertó que “Cuba es hoy un país que está sufriendo una agresión multidimensional por parte de los Estados Unidos” y reiteró una reflexión que ha marcado su gestión: “Nosotros todavía no hemos podido construir lo que hemos soñado y hemos querido”.

El mandatario dedicó palabras de especial reconocimiento a México y a su presidenta, Claudia Sheinbaum: “Una vez más el país latinoamericano que planta es México, la historia se repite”, afirmó, señalando que la mandataria “no imagina todo lo que se le admira y quiere en Cuba, no imagina cuántos cubanos quisieran poder abrazarla”.

Tras mencionar el apoyo irrestricto de la Federación de Rusia y la filosofía de resistencia activa de la Isla, el presidente instó a los comunicadores a ayudar a desmontar las matrices de opinión que intentan presentar a Cuba como un Estado fallido o aislado. “Tengo la convicción -concluyó Díaz-Canel- que con ustedes podemos decir que Patria es humanidad”.

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