Presentan en Holguín colección de «Obras escogidas» de Raúl

Una colección de nueve tomos que reúne el pensamiento político y militar del líder revolucionario Raúl Castro Ruz, fue presentada aquí en saludo al cumpleaños 95 del general de Ejército.

Los volúmenes se divulgaron en la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García de Holguín, ante un público compuesto por dirigentes, intelectuales y trabajadores, escenario que devino espacio propicio para honrar la trayectoria de quien fuera comandante de la Revolución y artífice de las transformaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del proceso de actualización del modelo económico cubano.

Jorge Luis Aneiros Alonso, director de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, explicó que la compilación es fruto de una selección de diversos autores que atiende a momentos cruciales de la historia patria y recoge la trayectoria del general de Ejército desde 1951 hasta 2024, abarcando más de siete décadas de entrega a la causa revolucionaria y al servicio del pueblo cubano.