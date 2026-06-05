Presentan en Holguín colección de «Obras escogidas» de Raúl

Tomada de la publicación del Partido Comunista de Cuba.

Una colección de nueve tomos que reúne el pensamiento político y militar del líder revolucionario Raúl Castro Ruz, fue presentada aquí en saludo al cumpleaños 95 del general de Ejército.

Los volúmenes se divulgaron en la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García de Holguín, ante un público compuesto por dirigentes, intelectuales y trabajadores, escenario que devino espacio propicio para honrar la trayectoria de quien fuera comandante de la Revolución y artífice de las transformaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del proceso de actualización del modelo económico cubano.

Jorge Luis Aneiros Alonso, director de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, explicó que la compilación es fruto de una selección de diversos autores que atiende a momentos cruciales de la historia patria y recoge la trayectoria del general de Ejército desde 1951 hasta 2024, abarcando más de siete décadas de entrega a la causa revolucionaria y al servicio del pueblo cubano.

Reitera Cuba en el Día Mundial del Medio Ambiente 2026 su compromiso con la protección del entorno

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Desde la década del setenta se celebra cada 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para concientizar sobre el cuidado del entorno, aspecto que en 2026 cobra mayor significado por los efectos cada vez más visibles e impactantes del calentamiento global, que no distingue fronteras ni niveles de desarrollo económico.
Redacción Caribe
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Reanuda Cuba producción de citostáticos tras exitosa inversión en Laboratorios Aica

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En un contexto de severas limitaciones económicas y recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos, Cuba da un paso decisivo para respaldar la atención a pacientes oncológicos con la reactivación de la planta de citostáticos de Laboratorios Aica, instalación perteneciente al grupo empresarial BioCubaFarma, la cual reinició sus operaciones productivas luego de culminar un proceso inversionista dirigido a ampliar sus capacidades, noticia que ratifica la voluntad inquebrantable del Estado cubano de priorizar la vida y la salud de su pueblo.
Redacción Caribe
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Protocolo de enfriamiento mantiene fuera de servicio a la termoeléctrica Guiteras tras nueva avería

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Por disposición del protocolo técnico establecido, la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras permanece en proceso de enfriamiento en su área de calderas, a la espera de poder valorar con precisión la avería que durante la noche precedente provocó la desconexión automática del bloque unitario del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Redacción Caribe
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