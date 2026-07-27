Aporte de la industria electrónica a la transición energética en Cuba

La industria electrónica comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán del Grupo GELEC, incorpora a su gestión transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente. Experiencias de esa entidad en materia de transición energética con el uso de fuentes renovables, favorecen la implementación de las propuestas.

Directivos aseguran que lo concebido, está en línea con el desarrollo del país, teniendo en cuenta las circunstancias complejas y el asedio impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba.

Foto tomada de Cubadebate