Cuba recuerda a Hugo Chávez en el aniversario 72 de su natalicio

Cuba conmemora el aniversario 72 del natalicio del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, en una jornada de homenaje que reafirma los lazos históricos entre ambos pueblos.

Recordamos al Comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el 72 aniversario de su natalicio. Su legado de compromiso con la soberanía, la justicia social y la unidad de Nuestra América continúa inspirando la lucha por las causas justas en #Venezuela 🇻🇪 y el mundo. pic.twitter.com/3CAo3nJya6 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) July 28, 2026

A propósito de la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reiteró en su cuenta oficial en la red social X que el legado del líder venezolano —de compromiso con la soberanía, la justicia social y la unidad de Nuestra América— continúa inspirando la lucha por las causas justas en Venezuela y el mundo.