PMA respalda la alimentación escolar en el oriente de Cuba

Un nuevo proyecto del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas impactará en las cinco provincias del oriente de Cuba, fortaleciendo la alimentación en 74 centros educativos de primera infancia, enseñanza primaria y especial.

Informaciones relacionadas

Aprueba Consejo de Ministros puesta en marcha de medidas socioeconómicas

Cuba refuerza su apoyo con el pueblo de Venezuela

30 de junio de 1957: día de combate y de memoria para Cuba

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
12:00 MESA REDONDA
13:00 NTV DEL MEDIODÍA
14:00 DOCUMENTAL "RUMBATÁ"
● EN VIVO
15:00 REVISTA EN TIEMPO REAL
16:00 SERIE DOCUMENTAL "LOS PASOS DE LA GUERRA"

Más vistos

Descargue en PDF las 176 Transformaciones Económicas y Sociales

Colaboradores cubanos de la salud en Venezuela se encuentran fuera de peligro tras sismo

Nuevo organismo rector impulsará la transformación del sistema empresarial cubano

Trabajadores de Guantánamo compartirán propuestas en Congreso de la CTC