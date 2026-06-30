PMA respalda la alimentación escolar en el oriente de Cuba

Un nuevo proyecto del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas impactará en las cinco provincias del oriente de Cuba, fortaleciendo la alimentación en 74 centros educativos de primera infancia, enseñanza primaria y especial.
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