Partido Comunista de Rusia reafirma apoyo a Cuba ante bloqueo de Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, mantuvo una reunión clave este jueves con el presidente del Partido Comunista de Rusia, Guennadi Ziugánov, en un contexto marcado por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Durante el encuentro, Ziugánov ratificó el apoyo inquebrantable de su organización al archipiélago, en medio del endurecimiento del bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Como Enviado Especial del Partido y el Gobierno, sostuve fructíferos encuentros con Dmitri Chernyshenko, Viceprimer Ministro de #Rusia; Valentina Matvienko, Presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal; Iván Melnikov, Vicepresidente de la Duma Estatal; y… pic.twitter.com/I5e6Z2YJKs — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 19, 2026

El dirigente ruso advirtió que la política estadounidense tiene como objetivo someter a todos aquellos países que se resisten a alinearse con sus intereses hegemónicos; en respuesta, Rodríguez Parrilla subrayó la postura histórica del gobierno ruso en contra del bloqueo.

La visita del canciller cubano al país euroasiático incluyó reuniones con destacadas autoridades, entre ellas, el presidente Vladímir Putin, intercambio que reafirma los estrechos nexos entre las dos naciones y las posiciona como aliadas frente a las arremetidas externas.