Partido Comunista de Rusia reafirma apoyo a Cuba ante bloqueo de Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, mantuvo una reunión clave este jueves con el presidente del Partido Comunista de Rusia, Guennadi Ziugánov, en un contexto marcado por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Durante el encuentro, Ziugánov ratificó el apoyo inquebrantable de su organización al archipiélago, en medio del endurecimiento del bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

El dirigente ruso advirtió que la política estadounidense tiene como objetivo someter a todos aquellos países que se resisten a alinearse con sus intereses hegemónicos; en respuesta, Rodríguez Parrilla subrayó la postura histórica del gobierno ruso en contra del bloqueo.

La visita del canciller cubano al país euroasiático incluyó reuniones con destacadas autoridades, entre ellas, el presidente Vladímir Putin, intercambio que reafirma los estrechos nexos entre las dos naciones y las posiciona como aliadas frente a las arremetidas externas.

Tomado de Prensa Latina

Labor de médicos cubanos en comunidad intrincada de Venezuela

  • Sin comentarios
En la intrincada comunidad «Fe y Alegría», enclavada en la parroquia El Paraíso, en el Distrito Capital de Venezuela, dos profesionales de la Brigada Médica Cubana entregan cada día mucho más que consultas: entregan esperanza.
Redacción Caribe
Leer más
Tomado de la cuenta en X de Manuel Marrero Cruz

Instituciones sanitarias y educativas se benefician con sistemas fotovoltaicos

  • Sin comentarios
Como parte del programa de gobierno, Cuba continúa las labores en pos de alcanzar la soberanía energética
Redacción Caribe
Leer más
Tomado de Radio Angulo

Acciones de preparación combativa en Holguín, Matanzas y Villa Clara

  • Sin comentarios
Las provincias de Holguín, Matanzas y Villa Clara participaron en la convocatoria del Día Nacional de la Defensa.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
17:00 Luces Y Sombras
17:30 Puntos Cardinales
18:00 La Pupila Asombrada
● EN VIVO
19:00 CubavisiÓn Deportes
19:30 Documental "juntos Por Un Futuro Sostenible"

Más vistos

Ministerio de Comercio Interior asume distribución de donativo mexicano al pueblo de Cuba

Restablecen servicio eléctrico en zonas de La Habana, Artemisa y Mayabeque afectadas por avería matutina

generación fotovoltaica

Cuba sumará más 100 MW de generación fotovoltaica en el primer trimestre de 2026

BRICS: el bloque del Sur Global que desafía el “America First”