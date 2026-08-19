Otorgan Premio Nacional de Radio 2026 a la periodista Bárbara Betancourt Abreus

El Premio Nacional de Radio 2026 fue entregado este miércoles durante una ceremonia celebrada en el Memorial José Martí, en el marco de las conmemoraciones por el aniversario 104 de las primeras transmisiones de la radio cubana.

Al acto asistieron Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, así como las máximas autoridades del sistema de radio y televisión en el país.

El galardón fue otorgado a la periodista Bárbara Betancourt Abreus. Su trayectoria profesional incluye su desempeño en la emisora Radio Habana Cuba como locutora, realizadora y directora de programas, así como su participación en coberturas especiales junto a Fidel Castro y su condición de fundadora del espacio Mesa Redonda.

Durante el acto, se entregó además la condición Artista de Mérito a radialistas con más de 25 años de servicio, y el Premio Nueva Generación a jóvenes profesionales del sector. Asimismo, se otorgó el Sello Aniversario 100 de la Radio Cubana.

En la ceremonia se impuso también la Medalla Raúl Gómez García. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura entregó la Bandera Proeza Laboral a Yusaima Cardona, directora general de la Radio Cubana, en representación de los más de 5000 trabajadores del ramo a nivel nacional.

El Instituto de Información y Comunicación Social se sumó a los reconocimientos entregados en la jornada, que coincide con el aniversario 104 de la radiodifusión cubana, el centenario del natalicio de Fidel Castro y los 65 años de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

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