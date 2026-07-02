Ocho días después, continúan los operativos de rescate en Venezuela

A ocho días de los catastróficos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, la magnitud de la tragedia continúa conmoviendo a la región. Hasta este momento, las autoridades reportan un saldo preliminar de 2 295 fallecidos y 11 267 heridos, mientras que el número de damnificados asciende a más de 12 000 personas. Decenas de miles permanecen desaparecidas, en medio de intensas labores de rescate que se extienden por distintas zonas del país, donde el tiempo juega en contra de los equipos de búsqueda.

El epicentro de la catástrofe se localiza en La Guaira —antiguo estado Vargas—, una región que ya había sido golpeada por la naturaleza en 1999, cuando un devastador deslave sepultó las vidas de cerca de 30 000 personas. Tras aquella tragedia, el territorio logró renacer y se transformó en el principal rostro turístico de Venezuela, con una arquitectura y belleza natural que impactaban a quienes llegaban por el aeropuerto internacional de Maiquetía. Sin embargo, la furia de la tierra ha vuelto a dejar cicatrices profundas: esta vez, el sismo no ha dejado a nadie indiferente, y aún no se conoce a un habitante de La Guaira que no haya perdido a un familiar, un vecino o un conocido.

En ese escenario de dolor e incertidumbre, la solidaridad cubana se ha hecho presente desde el primer momento. Médicos de la mayor de las Antillas, que ya se encontraban en territorio venezolano cuando ocurrieron los sismos, se sumaron de inmediato a las tareas de asistencia sanitaria, mientras que grupos de rescatistas cubanos trabajan codo a codo con profesionales de otras naciones en la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros.

Para acercar esta realidad a la audiencia cubana, el periodista Raúl Rodríguez Peña, enviado especial de la radio cubana, ha asumido una cobertura multimedial que ha sido ampliamente reconocida. En contacto en vivo desde La Guaira, Rodríguez Peña relató el escenario de devastación que aún persiste, la angustia de los sobrevivientes y la intensidad de los operativos de rescate.

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