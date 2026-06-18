Nuevo ajuste en el transporte nacional e interprovincial de pasajeros en Cuba comenzará este jueves

A partir de este jueves 18 de junio, el Ministerio del Transporte implementará un nuevo ajuste a la programación nacional e interprovincial de pasajeros, incluida la ruta marítima Gerona-Batabanó-Gerona, todas las subsidiadas por el Gobierno cubano. La adecuación de salidas está relacionada con el severo desabastecimiento de combustibles y lubricantes, consecuencia directa del bloqueo energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos. Pese a las complejidades del actual escenario, el Sistema del Transporte priorizará el tráfico de cargas, entre ellas, alimentos, materias primas, medicamentos y productos con destino a la exportación.