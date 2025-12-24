Noticias internacionales, una mirada desde Cuba

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció el apoyo expresado por los países integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hacia la nación sudamericana, frente a las agresiones y amenazas ejercidas por Estados Unidos en el Caribe.

El embajador de Brasil ante las Naciones Unidas, Sérgio Danese, subrayó durante la reunión del Consejo de Seguridad que la fuerza militar desplegada y mantenida por Estados Unidos en las cercanías de Venezuela y el bloqueo naval recientemente anunciado constituyen violaciones de la carta del máximo organismo internacional.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó HOY la ley para garantizar y proteger las libertades de navegación y comercios frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, tras los ataques de Estados Unidos en el Caribe a barcos con petróleo venezolano.

