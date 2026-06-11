Envía Raúl carta a combatientes del Ejército Occidental por aniversario 65 de su fundación

El general de Ejército Raúl Castro Ruz envió una carta a los combatientes del Ejército Occidental con motivo del 65.° aniversario de su fundación, fecha que tuvo lugar el 14 de junio de 1961 por orden del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien designó como jefe de esa unidad al hoy comandante de la Revolución y Héroe de la República de Cuba, Guillermo García Frías.

La misiva, fechada en La Habana este 11 de junio, expresa un fuerte abrazo y el reconocimiento a los integrantes del Ejército Occidental por la heroica historia sembrada a lo largo de más de seis décadas, desde aquellos momentos fundacionales hasta la actualidad.

El mensaje destaca que la fecha del aniversario adquiere un significado especial para los revolucionarios cubanos, pues se suma a los natalicios de dos titanes de la historia de Cuba y de América: Antonio Maceo y Ernesto «Che» Guevara, y constituye una honra para quienes han sabido defender, desde sus gloriosas filas, la libertad y la soberanía de la Patria.

Desde el Ejército Occidental —precisa la carta— partieron las primeras unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que brindaron ayuda solidaria a naciones hermanas en importantes misiones internacionalistas, y ha sido pilar fundamental en la defensa de la soberanía, en la organización de las Milicias de Tropas Territoriales y en la implementación de la doctrina de «Guerra de Todo el Pueblo».

El general de Ejército reconoció además la valiosa contribución de esa institución militar ante desastres naturales y en tareas más recientes en apoyo a la capital del país, donde sus integrantes han sido ejemplo de consagración, motivación, racionalidad y calidad en el cumplimiento de las misiones asignadas.

En este 65 aniversario, Raúl felicitó a los oficiales, jefes, soldados y al personal civil que cumplen con el sagrado deber de defender la patria, y subrayó que la sangre generosa de sus héroes y mártires abonó el camino a seguir, mientras que el recuerdo de su ejemplo constituye una preciada motivación para continuar la obra iniciada por ellos.

«¡Por siempre victoriosos!», concluyó el líder de la Revolución cubana en su emotiva misiva dirigida a los combatientes del Ejército Occidental.

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