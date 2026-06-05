Protocolo de enfriamiento mantiene fuera de servicio a la termoeléctrica Guiteras tras nueva avería

Por disposición del protocolo técnico establecido, la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras permanece en proceso de enfriamiento en su área de calderas, a la espera de poder valorar con precisión la avería que durante la noche precedente provocó la desconexión automática del bloque unitario del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Así lo confirmó Román Pérez Castañeda, director general de la planta, quien explicó que en el momento de detectarse la falla, la unidad aportaba 190 megavatios de potencia al SEN. Desde entonces se ejecuta el enfriamiento controlado del bloque, proceso que habitualmente se extiende por algo más de 30 horas, según los protocolos de seguridad industrial.

Una vez concluida esta fase, los especialistas accederán al área siniestrada para localizar con exactitud la avería. Según explicó el directivo, tras la inspección se evaluarán los daños, se diseñará la solución técnica, se ejecutarán las reparaciones pertinentes y, posteriormente, se realizarán las pruebas de rigor para certificar la calidad de los trabajos y garantizar su reincorporación segura al sistema.

La Antonio Guiteras experimenta así una nueva salida del SEN, luego de que el pasado miércoles retornara al servicio tras labores de mantenimiento en el economizador. Aprovechando esa etapa, el colectivo laboral revisó 544 cordones de soldadura, de los cuales fue necesario reparar 172. Además, se midió el espesor en más de 850 puntos, lo que determinó la sustitución de cinco mochetas, según detalló la propia termoeléctrica en su perfil institucional de la red social Facebook.

A pesar de acumular 38 años de fundada y enfrentar la postergación de un mantenimiento capital indispensable, la CTE Antonio Guiteras se mantiene como una planta estratégica para el país, punta de lanza en la generación térmica en Cuba, sostenida por un colectivo laboral de reconocida vocación de servicio y compromiso.

La complejidad operativa se incrementa porque, desde hace más de una década, la empresa francesa que originalmente diseñó, construyó y montó la central fue adquirida por una transnacional estadounidense, lo que, en virtud del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, entorpece las gestiones para la adquisición de partes, piezas y tecnologías necesarias para el mantenimiento y las reparaciones.