Más de cien activistas y eurodiputados exigen fin del bloqueo de EE. UU. a Cuba

La plaza Luxemburgo, ubicada frente a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, capital de Bélgica, fue escenario del inicio del convoy europeo de solidaridad con Cuba, una caravana procedente de Italia que recorrerá varias ciudades del continente bajo los lemas «Let Cuba Breathe» (Dejen a Cuba respirar) y «Europe Wakes Up» (Europa despierta), en una muestra del creciente respaldo internacional al pueblo cubano frente al hostil bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Cubaminrex, más de un centenar de participantes se dieron cita en la emblemática plaza bruselense, entre ellos activistas sociales, eurodiputados, parlamentarios belgas, intelectuales, cubanos residentes en Europa y líderes sindicales, todos unidos por un mismo propósito: respaldar a la Isla y exigir el cese inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero que durante más de seis décadas ha asfixiado a la nación caribeña.

Durante la jornada de movilización, los oradores hicieron uso de la palabra para condenar enérgicamente la política de asfixia económica y el cerco energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, al tiempo que denunciaron los efectos nocivos de esa medida unilateral en la vida cotidiana de millones de cubanos, incluyendo las afectaciones al acceso a medicamentos, alimentos, combustibles y tecnologías esenciales para el desarrollo del país.

Como antesala de la caravana, la Eurocámara acogió el evento titulado «Toward a new internationalism in an age of war» (Hacia un nuevo internacionalismo en una era de guerra), donde activistas e intelectuales provenientes de diversas naciones europeas reclamaron un apoyo institucional firme de la Unión Europea hacia Cuba y una condena clara y rotunda a la estrategia de Washington contra la Mayor de las Antillas.

El convoy europeo de solidaridad continuará en los próximos días su recorrido por diversas ciudades del viejo continente, con el propósito fundamental de visibilizar el creciente movimiento de solidaridad con el pueblo cubano y reafirmar un mensaje claro y contundente: Cuba no está sola en su lucha por el levantamiento del genocida bloqueo que le impone el gobierno de Estados Unidos.