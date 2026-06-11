Termoeléctrica Antonio Guiteras: Intervienen área de fuga en caldera tras prueba hidráulica

Autoridades de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, informaron este jueves que tras la prueba hidráulica en la caldera de la unidad generadora, se constató un área de fuga que se interviene en estos momentos por especialistas del sector eléctrico.

De solucionarse convenientemente la avería detectada, comenzará el proceso de arranque —prueba hidráulica mediante— para aportar mayor seguridad, tal como establece el protocolo técnico para este tipo de intervenciones en unidades generadoras.

No obstante, especialistas consultados al respecto consideran que la unidad podría estar aportando alrededor de 100 megavatios en el horario de máxima demanda, puesto que aún restan nueve horas para ese período y la unidad apenas necesita seis para intentar la sincronización con el sistema eléctrico nacional.

Restaría, aseguraron, la inspección del área en falla con nueva prueba hidráulica y verificar si existe otra fuga que pudiera comprometer la estabilidad del proceso, según el seguimiento técnico de la situación.

De acuerdo con el periodista local José Miguel Solís, en no más de tres horas debe encender la caldera, si no aparece otra amenaza que retrase el cronograma de trabajo establecido, por lo que esta información mantiene seguimiento permanente ante la expectativa de miles de cubanos que aguardan la recuperación del servicio eléctrico.