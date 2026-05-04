Museo de Bomberos Enrique Estrada: un sitio vivo en Cuba

Este 4 de mayo se celebra el día internacional del bombero, fecha para reconocer a estas personas por su labor en apoyo a la comunidad. Ellos ponen en riesgo sus vidas en la extinción de incendios, rescate de personas y protección de espacios ambientales.

En Matanzas el Museo de Bomberos Enrique Estrada se erige en lo que es hoy el Comando Uno de Bomberos, hecho que lo convierte en un museo en la categoría de vivo. En la actualidad lleva más de veinticinco años al servicio de la divulgación y conservación de la historia de la estación del territorio.