Ministra de Educación supervisa en Camagüey aseguramientos para el curso escolar 2026-2027

En un recorrido que evidenció el pulso de la preparación educativa en el centro del país, la ministra de Educación de Cuba, Dra. C. Naima Trujillo Barreto, constató en la provincia de Camagüey los pormenores de los aseguramientos para el venidero curso escolar 2026-2027.

El período lectivo tiene pautado su inicio para el próximo 1.º de septiembre.

La alta funcionaria del ramo, conocedora de las complejidades que impone el actual escenario, enfatizó en la necesidad de robustecer los vínculos orgánicos entre la escuela, la familia y la comunidad, como triada fundamental para elevar la calidad del proceso pedagógico.

Subrayó que no se claudicará en los postulados de un sistema educativo que se distingue por su carácter inclusivo, universal y gratuito en todas sus enseñanzas.

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