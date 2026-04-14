Minas de Matahambre: incendio devora aproximadamente 400 hectáreas

Las fuerzas del Cuerpo de Guardabosques (CGB) y trabajadores del sistema de la agricultura en Pinar del Río continúan combatiendo un incendio forestal de grandes proporciones, en la zona montañosa del municipio de Minas de Matahambre.

El siniestro, originado en el sitio conocido como La Lanza, carretera Río del Medio, ha afectado aproximadamente 400 hectáreas de bosque.

Rubén Guerra Corrales, jefe de gestión y manejo del fuego en el CGB de Vueltabajo, informó a la Agencia Cubana de Noticias que trazaron una línea de control con maquinaria especializada y que durante toda la noche se realizaron labores de contracandela, al mantener el incendio dentro del área delimitada.

Cerca de un centenar de guardabosques, trabajadores agroforestales y campesinos locales trabajan apoyados por medios mecanizados para combatir las llamas, las cuales no representan peligro para los asentamientos poblacionales cercanos.

El control del fuego se ha dificultado debido a las condiciones climáticas adversas, como altas temperaturas, fuertes vientos y la abundancia de material combustible.

Además, en paralelo se atiende otro incendio forestal en la comunidad El Guayabo, en el municipio de Pinar del Río, que ha consumido tres hectáreas de bosque semicaducifolio y seis hectáreas de pino, donde las labores se realizan mayormente de forma manual.

Hasta la fecha, en lo que va de año se han reportado y extinguido 39 incendios forestales en la provincia occidental, la mayoría debido a negligencia humana y solo uno causado por factores naturales.

En total, estos siniestros han dañado 197.6 hectáreas de bosques, con mayor incidencia en los municipios de Pinar del Río, San Juan y Martínez y Guane.

El período de mayor ocurrencia de incendios forestales en Cuba se extiende hasta mayo, al coincidir con la temporada de menor precipitación en el país.

Foto: Rosalía Sánchez Arronte