Matanzas y Mayabeque evalúan implementación de acuerdos del XI Pleno

Matanzas y Mayabeque realizaron este viernes los plenos extraordinarios de sus respectivos comités provinciales del Partido. En los encuentros, se evaluó la implementación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central y se aprobaron las acciones para este año, en función del desarrollo socio-económico.

Ambas sesiones las encabezó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda.

