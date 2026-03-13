Llega a Cuba nuevo cargamento con ayuda solidaria proveniente de México

Eugenio Martínez Enríquez, embajador de la República de Cuba en México, informó hoy en su perfil de la red social Facebook sobre la llegada a esta capital de buques de la Marina mexicana con ayuda enviada por el gobierno y el pueblo de ese país.

El diplomático, según ACN, señaló que «hace apenas unos minutos, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República reconoció a México como la nación que más se ha destacado por apoyar a la Isla en las actuales circunstancias, y agradeció a su Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la solidaridad enviada».

El embajador cubano precisó en su publicación que el buque ARM Huasteco y sus tripulantes fueron mencionados como protagonistas de la contribución generosa de México al trasladar de forma segura y oportuna la ayuda destinada al pueblo cubano.

Asimismo, destacó que en su tercera parada en Cuba este año, el ARM Papaloapan (A-411) y su dotación confirmaron también su papel como protagonistas principales de la asistencia enviada por el gobierno y el pueblo mexicanos.

La Cancillería cubana caracterizó recientemente el arribo de los buques como un gesto de hermandad y cooperación bilateral, reafirmando la solidaridad internacional hacia la Isla en medio de un escenario económico y energético complejo.

Dichas embarcaciones trasladaron más de 1 200 toneladas de alimentos de primera necesidad, entre ellos frijol y leche en polvo, recursos que contribuirán al alivio de las necesidades inmediatas de la población cubana.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, declaró recientemente que «los productos serán incorporados de inmediato a la red de distribución nacional para garantizar su llegada directa a la población», lo que asegura que la ayuda humanitaria llegue de manera expedita a los destinatarios finales.

El Gobierno cubano subraya que la entrega se realiza en cumplimiento de la indicación de la Presidencia de México y con coordinación portuaria-marítima para asegurar rapidez en la distribución, demostrando la voluntad política de ambas naciones de mantener fluidos los canales de cooperación.

Las autoridades cubanas califican el envío como un acto político de solidaridad internacional que fortalece los vínculos históricos entre ambos pueblos y constituye respaldo frente a las presiones externas. En este sentido, el gesto del gobierno mexicano trasciende el ámbito material para situarse en el terreno de los principios que han caracterizado las relaciones bilaterales a lo largo de la historia.

De acuerdo con las fuentes oficiales, el arribo de hoy no solo aporta recursos materiales esenciales, sino que también representa un respaldo político y solidario en tiempos de dificultades, reafirmando los lazos de hermandad que unen a Cuba y México.

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