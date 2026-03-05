Laboran en solucionar avería en CTE Antonio Guiteras

Una avería en los tubos exteriores de la caldera produjo la desconexión de la CTE Antonio Guiteras del sistema electroenergético nacional. Restan 12 horas de enfriamiento de la caldera para luego inspeccionarla y trabajar en el interior de la principal unidad termogenedora. Ya laboran en la corrección de la avería en la parte exterior. El periodista Pedro Rizo Martínez entrevistó al ingeniero Rubén Campos Olmo, director de la planta, y nos trae información actualizada sobre la situación de la Central.