Laboran en solucionar avería en CTE Antonio Guiteras

Una avería en los tubos exteriores de la caldera produjo la desconexión de la CTE Antonio Guiteras del sistema electroenergético nacional. Restan 12 horas de enfriamiento de la caldera para luego inspeccionarla y trabajar en el interior de la principal unidad termogenedora. Ya laboran en la corrección de la avería en la parte exterior. El periodista Pedro Rizo Martínez entrevistó al ingeniero Rubén Campos Olmo, director de la planta, y nos trae información actualizada sobre la situación de la Central.

La causa de la caída del SEN es el bloqueo petrolero de Estados Unidos

El periodista Bernardo Espinosa obtuvo detalles del funcionamiento del SEN proceso, caracterizado por limitaciones en las capacidades de generación por déficit de combustible.
Bernardo Espinosa
Presidente de Cuba firma libro de condolencias por asesinato del Ayatolá Alí Jameneí

El Ayatolá Alí Jameneí fue asesinado durante la agresión de los Estados Unidos e Israel Irán.
Redacción Caribe
Las fotos son de José Manuel Correa Armas.

Inicia jornada por Día de la Prensa Cubana con homenaje póstumo a Juan Gualberto Gómez

El tributo al «hermano negro» de José Martí convocó a miembros de la UPEC, estudiantes y profesionales de la comunicación, quienes colocaron una ofrenda floral ante el sepulcro que guarda sus restos.
Lizet Márquez Gómez
