La Educación Superior y su red de instituciones celebra 50 años de fundada

Tomada de Presidencia Cuba.

Por la guía, el impulso constante y el magisterio del líder al frente de la Revolución cubana, Raúl Castro Ruz le fue conferido este martes el sello 50 aniversario del ministerio de Educación Superior.

El acto fue celebrado en la Sala Universal de las FAR, con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, el vice primer ministro, Eduardo Martinez y el ministro de Educación Superior, Walter Baluja.

Foto tomada de Presidencia Cuba.

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