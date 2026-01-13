Justo Vega, maestro del repentismo en Cuba

En esta emisión rendimos homenaje a una de las figuras más queridas y respetadas del #RepentismoCubano: Justo Vega, cuyo fallecimiento un 13 de enero dejó un vacío inmenso, pero también un legado que sigue vivo en la #Décima y en la voz de nuestros poetas populares. Para conversar sobre la vigencia de su obra, la fuerza del repentismo como patrimonio y los caminos que hoy recorren los jóvenes improvisadores en #Cuba, nos acompaña el repentista Roly Ávalos, integrante de Oralitura Habana, proyecto que apuesta por llevar la oralidad poética a nuevos escenarios y públicos.