Justo Vega, maestro del repentismo en Cuba

Justo Vega

En esta emisión rendimos homenaje a una de las figuras más queridas y respetadas del #RepentismoCubano: Justo Vega, cuyo fallecimiento un 13 de enero dejó un vacío inmenso, pero también un legado que sigue vivo en la #Décima y en la voz de nuestros poetas populares. Para conversar sobre la vigencia de su obra, la fuerza del repentismo como patrimonio y los caminos que hoy recorren los jóvenes improvisadores en #Cuba, nos acompaña el repentista Roly Ávalos, integrante de Oralitura Habana, proyecto que apuesta por llevar la oralidad poética a nuevos escenarios y públicos.

Juventud cubana expresa respeto a la memoria de los combatientes caídos

  • Sin comentarios
Juventud cubana expresa respeto a la memoria de los combatientes caídos
Redacción Caribe
Leer más

Firman libro de condolencias en homenaje a mártires de agresión militar a Venezuela

  • Sin comentarios
Presidente de Cuba firma libro de condolencias en homenaje a héroes y mártires de agresión militar a Venezuela
Redacción Caribe
Leer más

Acciones para protección del Medio Ambiente en Ciego de Ávila

  • Sin comentarios
Acciones para protección del Medio Ambiente en Ciego de Ávila
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
18:30 Noticiero Cultural
19:00 Mesa Redonda
20:00 Ntv EmisiÓn Estelar
● EN VIVO
20:45 Nuestra Gente
21:00 Noveno Inning

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba