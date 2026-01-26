Jornada productiva nacional celebró aniversario 87 de la CTC

Este domingo concluyó la jornada de trabajo voluntario y productivo, que inició el sábado en todos los municipios del país, y fue convocada por la Comisión Organizadora del XXII de la CTC. La movilización fue la primera con carácter nacional en el año del Centenario de Fidel, y destacó por el compromiso de los territorios con la agricultura local y la autogestión alimentaria. Tenemos un resumen de lo sucedido en las provincias de Artemisa y Mayabeque, donde la prioridad fue, precisamente, la producción de alimentos.