Inversiones en tecnología elevan producción tabacalera en Cienfuegos

En la provincia de Cienfuegos dieron inicio al proceso de selección del tabaco correspondiente a la campaña 2025-2026, en un contexto marcado por la aplicación de estrategias inversionistas para el mejoramiento tecnológico del sector.

Según informaron fuentes del Ministerio de la Agricultura en el territorio, las inversiones comienzan a mostrar resultados tangibles en una de las fincas con mayor producción del rubro exportable en la región.

Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

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