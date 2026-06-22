Inversiones en tecnología elevan producción tabacalera en Cienfuegos

En la provincia de Cienfuegos dieron inicio al proceso de selección del tabaco correspondiente a la campaña 2025-2026, en un contexto marcado por la aplicación de estrategias inversionistas para el mejoramiento tecnológico del sector.

Según informaron fuentes del Ministerio de la Agricultura en el territorio, las inversiones comienzan a mostrar resultados tangibles en una de las fincas con mayor producción del rubro exportable en la región.

Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Más detalles, en video